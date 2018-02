"Dies ist keine Vorentscheidung für die Spitzenkandidatur bei der Landtagswahl 2019", sagte Urban auf Nachfrage aus dem Saal. In der jungen Partei würden sich Persönlichkeiten schnell entwickeln, bis Ende des Jahres werde man schauen, wer das beste Zugpferd für die AfD sei. "Das Herz der AfD schlägt in Sachsen", Urban wiederholte den Regierungsanspruch und spöttelte über die Union und den sächsischen Ministerpräsidenten, der bereits eine Koalition mit der AfD ausgeschlossen hat. Er mahnte zur Geschlossenheit, die Partei brauche alle verschiedenen Strömungen um Wähler zu gewinnen.

Zum Generalsekretär wählten die Delegierten Jan Zwerg (85 Prozent), Vorsitzender des Kreisverbandes Sächsische Schweiz. Zwerg hatte bereits in der Vergangenheit als Gegner von Frauke Petry Schlagzeilen gemacht und in der Auseinandersetzung um Jens Maier im vergangenen Jahr als einer der ersten die Rücknahme des Parteiausschlussverfahrens gefordert.

Die sich selbst als gemäßigt bezeichnenden Akteure in der Partei scheinen inzwischen in der Minderheit zu sein. Bereits gestern hatte ein Redner unter Beifall die Strömung "Alternative Mitte" als schädlich für die AfD bezeichnet, heute machte der tosende Applaus für den Bundestagsabgeordneten Jens Maier klar, wo die Basis in Sachsen steht. Kritische Fragen an Maier, etwa zu den unter seinem Account veröffentlichten Neger-Tweets, wurden lautstark niedergebuht. Seine Bewerbung für das Schiedsgericht nutzte er, um die Basis aufzufordern, einen homogenen Vorstand zu wählen, der endlich mit Thüringen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg zusammenarbeite für ein „freies und patriotisches Deutschland“. Jens Maier wurde wieder ins Schiedsgericht gewählt, ebenso der Freitaler Norbert Mayer („Wir müssen beieinander stehen, wenn die Granaten einschlagen.“) und der Dresdner Martin Braukmann.