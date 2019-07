Merkel-Besuch in Dresden und Görlitz erwartet

Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt am Montag nach Sachsen. Sie besucht Görlitz und Dresden. Am Nachmittag steht zunächst eine Besichtigung des monatelang umkämpften Görlitzer Turbinenwerks von Siemens auf dem Programm. Die Kanzlerin wird auf dem Werksrundgang von Ministerpräsident Michael Kretschmer und Siemens-Vorstand Joe Kaeser begleitet. Das Unternehmen will bei dem Termin über die Zukunft des Standortes informieren. Auch Gespräche mit Mitarbeitern und der Betriebsleitung sind geplant. Kaeser hatte erst im Mai angekündigt, dass die Energie-Sparte von Siemens - zu der auch das Görlitzer Werk gehört - abgespalten und im Herbst an die Börse soll.

Am Abend wird Angela Merkel im Dresdner Albertinum an einem Treffen sächsischer Wissenschaftlerinnen, Unternehmerinnen, Politikerinnen und weiblichen Führungskräften aus Justiz und Verwaltung teilnehmen. Das Frauennetzwerk hatte Regierungschef Kretschmer im März ins Leben gerufen, um einen stärkeren Austausch zu fördern. Der Besuch ist voraussichtlich der vorletzte Auftritt der Kanzlerin vor der Landtagswahl am 1. September. Am 31. August wird sie noch einmal in Leipzig zur Verleihung einer Ehrendoktorwürde erwartet.