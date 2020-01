Experten empfehlen 840 zusätzliche Stellen bei Sachsens Polizei

Bei der sächsischen Polizei sollten in den kommenden Jahren 840 zusätzliche Stellen geschaffen werden. Das hat eine von der Landesregierung beauftragte Fachkommission empfohlen. Dem am Dienstag vorgestellten Abschlussbericht zufolge wird das Personal vor allem im Vollzugsdienst, im IT-Bereich, der Aus- und Fortbildung sowie in der Verwaltung benötigt. Nach Ansicht der Experten sollte Sachsen auch weiter jedes Jahr 700 Bewerber für den Polizeidienst einstellen. Damit könnten die neuen Posten bis 2026 alle besetzt sein. Sachsens Innenminister Roland Wöller begrüßte die Empfehlungen.