Versammlung in Dresden Werteunion hat Landesverband in Sachsen

Die neu gegründete Partei Werteunion hat nun auch in Sachsen einen Landesverband. Bei einer Versammlung in Dresden wurde am Sonntag der Unternehmer Heiko Petzold zum Landesvorsitzenden gewählt. Er führt die Werteunion zudem als Spitzenkandidat bei der Landtagswahl im September an. Petzold erklärte, er wolle Probleme nicht nur beschreiben, sondern auch lösen.