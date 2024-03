Eine gefährliche Substanz wird durch Legalisierung nicht ungefährlich, das ist die Meinung der Sachsen-CDU. Und deshalb bleibt sie bei ihrem Nein zu dem neuen Gesetz , das im Bundestag verabschiedet wurde und am Freitag durch die Länderkammer muss. "Keine der Hoffnungen werden eintreten," sagte CDU-Generalsekretär Alexander Dierks in der von seiner Partei beantragten aktuellen Debatte im Landtag.

Der Graben innerhalb der Staatsregierung in der Teillegalisierungs-Frage zeigte sich auch in der Landtagsdebatte. Denn Fürsprecher fand das Cannabis-Gesetz bei den beiden Koalitionären Grüne und SPD sowie bei der Linken. Diese sieht in der Debatte einen "Kulturkampf", der die Gefahren von Alkohol und Nikotin zu übertünchen versucht. "Es wird nichts anderes getan, als das zu legalisieren, was bereits Millionen Menschen tun," sagte Linken-Fraktionschef Rico Gebhardt. Staatsregierung und CDU warf er Untätigkeit vor. Das Gesetz sei lange diskutiert worden; man hätte sich darauf vorbereiten können.

Für die Staatsregierung ergriff Innenminister Armin Schuster (CDU) für die abwesende Gesundheitsministerin Petra Köpping (SPD) das Wort. Er vertrat dabei die Linie seiner Partei: "Die Auswirkungen des Bundesgesetzes sind ausschließlich in den Ländern zu spüren," so Schuster. Mehrere Expertengremien wie Richterbund, Ärztekammern, Polizeigewerkschaften und die Innenministerkonferenz, aber auch eine Mehrheit der Bevölkerung lehnten das Gesetz in der derzeitigen Form ab. "So viele Mängelanzeigen sind ein Ruf nach Verhandlungen," sagte Schuster mit Blick auf die Bundesratssitzung am Freitag und die Möglichkeit, dass Sachsen für einen Verweis des Gesetzes in den Vermittlungsausschuss stimmen könnte.