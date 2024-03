Mantrailer werden auch Personensuchhunde genannt. Sie galten als Hunde mit herausragenden Fähigkeiten und sollen die Spur eines Menschen an einem Ort feststellen können – selbst Wochen oder sogar Monate, nachdem er sich dort aufgehalten hat, behaupten Mantrailer-Hundeführer. Diese angeblichen Fähigkeiten machen sich auch Ermittler zunutze. Wenn zum Beispiel ein mutmaßlicher Täter ermittelt wurde, wird von ihm eine Geruchsprobe genommen. Finden dann die Hunde die Geruchsspur am Tatort, kann dies ein wichtiges Indiz im Gerichtsprozess sein. 2010 wurde das Projekt Mantrailing in Sachsen gestartet. In der Folge wurde immer wieder über spektakuläre Erfolge berichtet. Die Mantrailer sollen in Kriminalfällen mehrfach belegt haben, dass der Tatverdächtige am Tatort war, und damit scheinbar den Beweis für dessen Schuld geliefert haben. Die Qualifikation für diese Aufgabe müssen Hund und Herrchen jedes Jahr mit einer Prüfung erneuern.