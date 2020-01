Kretschmer lehnt mehr Befugnisse für Verfassungsschutz ab

Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat die Forderung nach mehr Befugnissen für den Verfassungschutz abgelehnt. Kretschmer sagte: "Wir haben ein Polizeigesetz, das seit 1. Januar gilt, mit klaren rechtlichen Befugnissen für die sächsische Polizei, für den sächsischen Verfassungsschutz." Man werde darüber hinaus "keine neuen Instrumente jetzt einführen können", so der Regierungschef mit Verweis auf den Koaltionsvertrag. "Wir haben einen gemeinsamen Willen in der Regierung, dass wir die personellen, die fiananziellen und technischen Voraussetzungen, die wir jetzt gesetzlich möglich haben, auch zur Verfügung stellen." Man agiere in der Koalition daher gemeinsam.