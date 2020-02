Mehr rechtsmotivierte Straftaten an Schulen in Sachsen

Zu den polizeilich erfassten Fallzahlen kämen 73 sogenannte Besondere Vorkommnisse hinzu, die durch Schulleitungen an das Kultusministerium und an das Landesamt für Schule und Bildung gemeldet wurden und nicht strafrechtlich relevant seien. Die Delikte reichten von Nazischmierereien an und in Schulgebäuden bis hin zu Drohungen gegen ausländische Mitschüler.



An einer Schule in Leisnig (Landkreis Mittelsachsen) hatte die NPD-Nachwuchsorganisation Junge Nationalisten Propaganda-Material verteilt.



Eine Zunahme gebe es bei offenbar rassistischen und NS-verharmlosenden Inhalten in Klassen-Chats. An den sächsischen Hochschulen wurden laut Köditz 2019 insgesamt zehn rechtsmotivierte Straftaten erfasst, drei mehr als im Vorjahr. Besonders betroffen waren die Hochschule Mittweida und die TU Chemnitz. Wie in den Vorjahren sei wiederholt die extrem rechte "Identitäre Bewegung" an den Unis in Leipzig und Dresden aktiv geworden.