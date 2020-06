Innenminister Wöller kündigt Konsequenzen nach Fahrradaffäre an

Sachsens Innenminister Roland Wöller hat in der Korruptionsaffäre bei der Leipziger Polizei Konsequenzen angekündigt. Zugleich versprach er eine umfassende Aufklärung. Die im Raum stehenden Straftaten seien geeignet, das Vertrauen in die gesamte Polizei zu erschüttern, sagte der Minister. Wöller hatte dem Innenausschuss des Landtags Rede und Antwort gestanden. In den vergangenen Tagen stand der CDU-Politiker wegen seines Umgangs mit dem sogenannten Fahrradgate selbst in der Kritik.