Ähnlich geht es der Bäckerei Eßrich aus Leipzig-Liebertwolkwitz. Manche Getreidesorten werden in der Region biozertifiziert angebaut, manche aber nicht und manche Sorten gibt es nur aus konventionellem Anbau. So zum Beispiel den Waldstaudenroggen oder den Emmer. Allerdings sei es dem Verbraucher nicht so wichtig, ob alle Getreidesorten biologisch angebaut werden, sagt Bäcker Tom Eßrich.

Dem Verbraucher ist es wichtig, dass das Brot sauber und ohne Gentechnik produziert wurde. Da haben wir Glück, dass bei den alten Sorten nicht viel experimentiert wurde, sondern wir sie so nehmen können, wie sie sind. Tom Eßrich Bäckermeister

Richtig nachhaltig und regional arbeiten kann dagegen Kerstin Lieber. Sie besitzt eine Streuobstwiese bei Grimma und keltert in direkter Nachbarschaft in einer alten Scheune aus dem Obst sortenreine Säfte. Im Gegensatz zu den großen Obstplantagen arbeitet sie weder mit Pestiziden, noch mit anorganischem Dünger und darf ihren Produkten das Biosiegel anheften. Das sei auch Voraussetzung, um die Säfte in Bioläden abzusetzen, erklärt die diplomierte Gartenbauingenieurin. Viel Arbeit stecke in ihrer Streuobstwiese. Der Aufwand bei der Pflege und der Ernte sei größer, als in herkömmlichen Obstplantagen. Und das ist auch eines ihrer Probleme.

Dem Verbraucher zu vermitteln, warum drei Liter sortenreiner Apfelsaft drei Euro kosten, ist schwer, denn viele können mit dem Begriff Streuobstwiese nichts mehr anfangen. Kerstin Lieber Saftmanufaktur

Und noch eine Schwierigkeit kommt hinzu, nämlich ihren Saft Restaurants oder dem Einzelhandel anzubieten. "Ich kann nicht garantieren, dass ich das ganze Jahr liefern kann. Auch kann ich nicht sagen, ob von einer Sorte genug da ist. Zudem schmeckt der Saft nicht immer gleich, sozusagen jedes Jahr anders." Handel und Gastronomie müssten da schon sehr flexibel sein und kein Problem damit haben, dass zu nehmen, was die Natur hergebe. Alte Apfelsorten Bildrechte: MDR/Barbara Brähler

Handel: Was ist Regionalität?

Nicht nur für die Produzenten und Erzeuger ist klar, dass eine hohe Lebensmittelqualität ihren Preis hat. Bio-Produkte werden immer teurer sein, als konventionell produzierte Ware wie Wurst & Co. Dirk Thärichen, Vorstand der Konsumgenossenschaft Leipzig, hat in den rund 60 Konsum-Filialen bis zu 30 Prozent regionale Produkte im Sortiment. Davon auch biologisch angebaute Ware. Die Supermarktkette versucht, jedes Jahr bis zu vier neue regionale Produkte in ihre Regale zu bekommen. Gerne würde er dieses Angebot noch ausweiten, doch leider gibt es nicht so viele Produzenten, die regional wirtschaften.

Regional ist für mich 50 Kilometer rund um Leipzig. Dirk Thärichen Konsumgenossenschaft Leipzig

Für Malte Reupert, Geschäftsführer des Biosupermarktes Biomare, fängt da das Problem schon an. In seinen drei Filialen im Leipziger Stadtgebiet bietet er 100 Prozent Bioware an, rund 35 Prozent davon aus der Region. Doch wo hört Regionalität auf und wo fängt sie an? Der Begriff sei zu einfach und zu irreführend, findet Reupert. Seine Ware kommt aus einem Umkreis von 200 Kilometern.

Die Stadt Hof liegt näher an Leipzig als Görlitz. Trotzdem wird Görlitz hier regionaler wahrgenommen als Hof. Die Frage, die auch wir Händler uns stellen müssen, lautet doch: Was wollen wir erreichen? Malte Reupert Biomare Leipzig

Die Antwort gibt er sich gleich selbst: "Wir wollen Klima und den Wasserhaushalt schützen sowie die Biodiversität erhalten." Und das geht in erster Linie mit ökologisch-biologischer Landwirtschaft und einer regionalen Verwertungskette.



Obwohl beide Händler ein völlig unterschiedliches Geschäftsmodell betreiben, ist für beide klar: In Sachsen fehlt es an Produzenten, die die regionalen Rohstoffe auch verarbeiten und es fehlt am Handel, der diese Ware auch vertreibt. Sowohl Reupert als auch Thärichen wünschen sich eine bessere Vermarktung regionaler Produkte vom Freistaat, ob nun bio oder nicht.

Gelder, die bislang in Marketingmaßnahmen für die Bewerbung sächsischer Lebensmittel im Ausland verwendet werden, sollte lieber dafür genutzt werden, um die Menschen vor Ort über regionale Lebensmittel und erzeugende Landwirtschaft zu informieren. Dirk Thärichen Kosumgenossenschaft Leipzig

Und der Verbraucher? Da wünschen sich alle ein Mehr an Aufklärung. Der Kunde, so Biobauer Barthel, entscheidet mit seinem Einkauf an der Ladentheke wohin die Reise geht. Daher müssten sie aufgeklärt werden. Biobauer Barthel bringt das Dilemma auf den Punkt.