Die ersten Ergebnisse der Suche über große Suchmaschinen sind oft keine echten Suchergebnisse, sondern Werbung, erläutert die Expertin. Es gäbe zwar einen kleinen Hinweis, meistens links oben in einer Ecke, aber den übersähe man am Smartphone leicht. Daher empfiehlt Carolina Wojtal, Angebote am Computer oder zumindest an einem Tablett anzuschauen.