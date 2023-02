Die Kaufkraft in München ist groß. Wenn ich also mit einer IP Adresse aus München recherchiere, kann es sein, dass der Preis höher ausfällt als mit einer IP Adresse aus Bremen beispielsweise, wo die allgemeine Kaufkraft viel geringer ist.

Auch das Gerät, dass ich bei der Recherche verwende, kann eine Rolle bei der Preisbildung spielen. Hier sammeln Unternehmen vielfältige Informationen. Das fängt an beim Betriebssystem und geht weiter über Browserversionen und die Bildschirmauflösung. Allein die Bildschirmauflösung gibt Aufschluss darüber, ob es ein Handy oder ein Laptop ist. Auch die Marke kann übertragen werden. Es ist naheliegend, dass jemand, der ein teures Endgerät nutzt auch eine höhere Kaufkraft hat als jemand, der ein Endgerät verwendet, das relativ günstig ist. Wenn ich also mit einem teuren Gerät recherchiere, kann es sein, dass die Preise höher sind als wenn ich mit einem günstigen Gerät suche.

Professor Oliver Gansser forscht an der Hochschulde für Ökonomie und Management in München.

Was auch sinnvoll ist: einen VPN zu verwenden, also ein virtuelles privates Netzwerk, das die Internetverbindung verschlüsselt und die IP-Adresse verbirgt. Das heißt, mit einem VPN ist mein Standort nicht mehr identifizierbar bzw. kann ich einen anderen Standort vorgaukeln, den ich selbst festlegen kann. So entgehe ich standortbezogenen Preisfestsetzungen von Unternehmen.