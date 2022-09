Dr. Rolf-Bernhard Essig: Die Redensart hat Goethe bei uns in die Sprache gebracht. Eigentlich kommt es aus der Seilerei, aus dem Bereich der Reeperbahnen. Die britische Marine hat angewiesen, in die Seile, in die Taue der Segelschiffe, einen roten Faden als Eigentumsnachweis einzuweben. Dieser zentrale Faden, der machte klar, dass gehört der britischen Marine. Den konnte man auch nicht rauslösen, ohne das Seil zu zerstören. Und das war eine Super-Erfindung.