Das Besondere: In eine kleine feuerfeste Form, z.B. kleine Würzfleisch-Förmchen, werden in Butter gebräunte Speckwürfel gegeben, ein paar Kräuter, ein Löffel Gorgonzola, Crème fraîche - und dann darüber, in die Form: die rohe Ei-Masse, ganz vorsichtig, damit das Eigelb rund bleibt.



Und dieses Förmchen oder eben mehrere davon stellen wir dann in eine Auflaufform, gießen kochendes Wasser rein, die Förmchen stehen im heißen Wasserbad - ab damit in die Röhre, wo die Eier im Förmchen pochiert werden. Voilà: eine kleine französische Köstlichkeit zum Osterfrühstück.