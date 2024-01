Zunächst die Topinambur schälen. Ein Drittel der Knollen beiseitestellen. Die restliche Topinambur wird seitlich gelegt und in knapp 1 cm breite Scheiben geschnitten. Den Sous-Vide-Garer auf 90 °C einstellen. Die Topinambur-Scheiben in einen Vakuumbeutel füllen, die Butter gleichmäßig aufteilen und hinzufügen, salzen und vakuumieren. Dann den Beutel in das Sous-Vide-Becken legen und für mindestens 1-2 Stunden garen.



Für die Topinambur-Chips die beiseitegestellten Topinambur fein hobeln. Das Öl in einem Topf auf 170 °C erhitzen. Die Topinambur hineingeben und etwa 2 Minuten frittieren, bis die Chips goldbraun sind. Dann die Chips herausnehmen, auf ein Küchenpapier geben und abtropfen lassen, dabei leicht salzen.

