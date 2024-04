Pink Moon: Der Aprilvollmond ist rosa - warum?

"Der Name Pink Moon hat nichts mit der Farbe zu tun, sondern findet seinen Ursprung im nordamerikanischen Raum", sagt Stefan Schwager, der Leiter der Sternwarte Riesa.



In Nordamerika haben die Algonkin, ein Stamm nordamerikanischer Ureinwohner, jedem Vollmond zu jeder Jahreszeit in Bezug auf Pflanzen und Natur einen Beinamen gegeben. Der April-Vollmond war der Pink Moon, weil zu dieser Zeit die Flammenblume, die sogenannte Phlox, blühte. "Und daher kommt der Name Pink Moon, weil man das in Verbindung miteinander gesetzt hat", sagt der Sternenforscher.