Sternschnuppen: Der Höhepunkt der April-Lyriden

In der Nacht zum 22. April 2024 erreichen die Sternschnuppen der April-Lyriden ihr Maximum. Dann können bis zu 18 Sternschnuppen pro Stunde am Nachthimmel erscheinen. Zumindest ist das der angegebene ZHR-Wert . Dieser wird jedoch nur bei idealen Bedingungen erreicht. Die Faustregel besagt: Man kann mit der Hälfte des angegebenen Wertes rechnen. Entsprechend gehören die April-Lyriden zu schwachen Meteorströmen.

Nach der Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) vom Donnerstag gibt es vor allem in der Nacht auf Montag die Chance auf größere Wolkenauflockerungen. Am Wochenende entstehen demnach eher im Norden Wolkenlücken, durch die der Blick auf die Lyriden möglich wird. Für den Süden erwartet der DWD dagegen in der Nacht auf Samstag und auf Sonntag eher dichte Bewölkung. Eine Chance auf Sternschnuppen gibt es den Sternfreunden zufolge morgens zwischen 3 und 4 Uhr, dann steht die Sonne noch weit unter dem Horizont und der Mond so tief, dass das Licht weniger stört. Wer die verglühenden Himmelskörper sehen will, muss hoch in den Südhimmel schauen.