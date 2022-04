Wenn die Sonne gegen 20 Uhr untergegangen sein wird, geht es schon los. Schauen Sie in Richtung Nordosten zum Horizont. Später in der Nacht sehen sie die Sternschnuppen im Osten, dann müssen Sie den Kopf in den Nacken legen (oder den Liegestuhl aufklappen). In Groß Garz (Sachsen-Anhalt), in Obersweid (Thüringen) oder Wolfsgrund (Sachsen) sind die Chancen besonders hoch, die Lyriden zu erspähen. Denn dort ist die Lichtverschmutzung geringer als z.B. in Leipzig, Dresden, Magdeburg, Halle, Erfurt oder Weimar.