Expertenrat Warum ist Streit unter Geschwistern wichtig?

03. April 2024, 11:12 Uhr

Eltern kennen das: Kaum sind ein paar ruhige Minuten vergangen, bricht im Kinderzimmer schon wieder Streit aus. Da wird an Haaren gezogen, gekratzt und geschubst. Nicht selten steckt Eifersucht hinter den Streitereien - aber wo kommt sie her und was kann man dagegen tun? Familientherapeutin Diana Jentzsch weiß Rat.