In ihrem Blog schreibt sie, dass sie sich während der Zeit ihrer schwersten Krise, die sie für acht Monate in die Klinik brachte, eine Genesungsbegleiterin gewünscht hätte: Um sie über ihre Krankheit aufzuklären, ihr und ihrer Familie Ängste zu nehmen, damit sie durchhalten kann in der Gewissheit, dass es wieder besser wird. Mut machen Anna damals vor allem Gespräche mit Mitpatienten. Aus dieser Erfahrung heraus beginnt sie später, sich ehrenamtlich im Selbsthilfenetzwerk für seelische Gesundheit und bei EX-IN LV Sachsen e.V. zu engagieren.

2018 wagt sie einen weiteren Schritt: Sie geht für das Projekt "Verrückt? Na und!" in Schulklassen und spricht darüber, was es bedeutet, schizophren zu sein. Da seelische Erkrankungen sehr häufig im Teenager-Alter beginnen, arbeitet Anna vor allem in 8. und 9. Klassen. Sie erzählt ihre Geschichte, auch wie sie das Mobbing in der Schule schließlich verzweifeln ließ. So will sie vermitteln, wie wichtig es ist, achtsam und wertschätzend zu sein, auf sich selbst und auf andere zu achten, in einer verzweifelten Situation jemanden zum Reden zu finden und sich klar zu werden, was einen immer wieder aufbauen kann, "so wie man einen Notfallkoffer im Auto hat, wenn ein Unfall passiert".