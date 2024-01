Nur für wenige Augenblicke klarte der Himmel am Rennsteig in Oberhof auf. Kurze Zeit später zog dann schon wieder dichter Nebel ins Biathlon-Stadion am Grenzadler und die schwachen Sonnenstrahlen wichen dem unerwünschten Regen, der die Veranstalter des Weltcups seit Tagen in Alarmbereitschaft versetzt. Die gute Nachricht lautet: Die Wettkämpfe können am Freitag mit einem Tag Verspätung endlich starten. Das bestätigte der Chef des Organisationskomitees, Bernd Wernicke, am Donnerstag.