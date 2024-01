Wo wird der Biathlon-Weltcup im TV und als Livestream übertragen?

Der Biathlon-Weltcup wird abwechselnd auf ARD und ZDF im TV und als Livestream übertragen. Bei der ARD kommentieren als Experten die Ex-Biathleten Erik Lesser und Arnd Peiffer mit Moderator Michael Antwerpes.

Beim ZDF schätzen Laura Dahlmeier und Sven Fischer die Rennen an der Seite von Alex Ruda ein. Eurosport überträgt ebenfalls, hier ist der Livestream über Discovery+ jedoch kostenpflichtig.

Selbstverständlich wird auch der MDR über die Wettkämpfe berichten, vor allem über das Angebot von "Sport im Osten".

Wie kann ich zu den Veranstaltungen anreisen?

Anreise mit der Bahn

Mit den Zügen von DB Regio und der Süd-Thüringen-Bahn können Besucher zum Bahnhof Zella-Mehlis fahren. Bei den Tickets für die Biathlon-Wettkämpfe sind keine Bahn- und Busfahrten dabei. Besucher können dann die Buslinie 422 von Zella-Mehlis nach Oberhof nutzen. Start und Ziel ist jeweils am Busbahnhof.

Der Veranstalter empfiehlt, die Anfahrt mit dem öffentlichen Personennahverkehr gut zu planen und nicht den letztmöglichen Zug vor der Veranstaltung zu nehmen.

Shuttlebusse und Parkmöglichkeiten bei der Anreise mit dem Auto

Park+Ride-Parkplätze gibt es in Suhl-Nord (Rennsteigstraße/Family Center), Ohrdruf (Halbmondsweg), Steinbach-Hallenberg (Wolfstraße) und am Sonnabend und Sonntag auch in Zehla-Mehlis (Schießstand).

Kostenlose Shuttlebusse fahren von den P+R-Parkplätzen nach Oberhof am Freitag von 7:30 Uhr bis 22:30 Uhr, am Sonnabend von 8 Uhr bis 22:30 Uhr und am Sonntag von 8 Uhr bis 19:30 Uhr. Donnerstag fahren keine Busse.

In Oberhof fahren Shuttle-Busse zwischen Innenstadt und Biathlon-Arena am Freitag von 8 Uhr bis 22:30 Uhr, am Sonnabend von 8:30 Uhr bis 22:30 Uhr und am Sonntag von 8:30 Uhr bis 19:30 Uhr. Am Donnerstag fahren keine Busse. Die Oberhofer Stadtlinie können Inhaber der Gästekarte kostenlos nutzen.