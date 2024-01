Insgesamt schafften die deutschen Biathletinnen beim Sieg der Französin Julia Simon dennoch ein achtbares Mannschaftsergebnis. Janina Hettich-Walz (2 Strafrunden) fiel auf den zehn Kilometern um sechs Plätze auf Rang elf zurück. Sophia Schneider verbesserte sich auf Platz 14, Vanessa Voigt aus Schmalkalden fiel bei ihrem Heimweltcup trotz guter Schießleistung um fünf Plätze auf Rang 18 zurück. Nach vier Siegen in Serie wurde Justine Braisaz-Bouchet (3/+18,9) am ausverkauften Rennsteig diesmal Zweite. Am Sonntag (14.25 Uhr) streben die Frauen in der Staffel nach ihrem fünften Rang von Hochfilzen wieder nach dem Podest, ehe es am Mittwoch in Ruhpolding beim kommenden Heimweltcup gleich mit den nächsten Team-Wettbewerben weitergeht.