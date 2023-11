Vanessa Voigt vom SV Rotterode und Justus Strelow von der SG Stahl Schmiedeberg wurden für die ersten Biathlon-Rennen der neuen Weltcup-Saison nominiert. Zwei Wochen vor dem Saisonstart im schwedischen Östersund gab der Deutsche Skiverband (DSV) am Montag (13.11.2023) sein Aufgebot bekannt.

Preuß zurück im Weltcupteam

Voigt steht zum dritten Mal in Folge im Weltcupteam. In der vergangenen Saison stand die 26-jährige Thüringerin in fünf Staffelrennen mit auf dem Podest. Zudem gewann sie mit der Staffel bei ihrer Heim-WM in Oberhof die Silbermedaille. Den Gesamtweltcup schloss sie auf Platz zwölf ab.

Durch ihre Leistungen hatte sie ihren Startplatz im Weltcupteam bereits sicher, in dem auch die ehemalige Biathlon-Weltmeisterin Franziska Preuß (SC Haag) nach monatelanger Zwangspause ihr Comeback geben wird. Neben Voigt und Preuß gehören Hanna Kebinger (SC Partenkirchen), Sophia Schneider (SV Oberteisendorf), Janina Hettich-Walz (SC Schönwald) und Toptalent Selina Grotian (SC Mittenwald) zum Aufgebot.

Auch Strelow startet in Östersund

Bei den Männern schaffte auch Strelow den Sprung ins Weltcupteam. Der 26-jährige Sachse ergatterte im Rahmen der Testwettkämpfe im norwegischen Sjusjoen einen der noch vier offenen Startplätze. Auch wenn es dort für ihn im Sprint mit zwei Schießfehlern und im Massenstart mit drei Fehlern (jeweils Platz 22) eher durchwachsen lief, gehörte Strelow im deutschen Vergleich gemeinsam mit Philipp Nawrath noch zu den Besten. Bildrechte: dpa

In der vergangenen Saison hatte der gebürtige Dippoldiswalder vor allem bei der WM in Oberhof mit konstanten Leistungen auf sich aufmerksam gemacht, wo er mit Platz elf in der Verfolgung, Platz zwölf im Sprint und jeweils den 13. Plätzen im Einzel und im Massenstart ein Lichtblick bei den sonst enttäuschenden Männern war.

Startschuss am 25. November – ohne Herrmann-Wick

Wie erwartet führt Benedikt Doll (SZ Breitnau) das deutsche Aufgebot an. Neben ihm, Strelow und Nawrath (SK Nesselwang) werden der gesetzte Roman Rees (SV Schauinsland), David Zobel (SC Partenkirchen) und Johannes Kühn (WSV Reit im Winkl) die Reise nach Schweden mit antreten. Dort startet die Saison am 25. November mit einer Single-Mixed- und einer Mixed-Staffel, ehe am 26. November die ersten Einzelrennen auf dem Programm stehen.

Nicht mit dabei ist Einzel-Olympiasiegerin Denise Herrmann-Wick. Das deutsche Aushängeschild der letzten Jahre hatte ihre Karriere nach der vergangenen Saison beendet. Zuvor hatte die 35-jährige Sächsin in Oberhof ihre zweite WM-Goldmedaille im Sprint gewonnen.