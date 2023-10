Dresden will im kommenden Jahr den sogenannten City-Biathlon ausrichten - eine internationale Roller-Ski-Veranstaltung. Der Sportausschuss des Stadtrates gab dafür in dieser Woche grünes Licht. Demnach will die Stadt für das Ereignis im September 2024 rund 300.000 Euro ausgeben. Den Angaben zufolge sollen zur Finanzierung Gelder der Dresden Marketing GmbH verwendet werden, die für den gestrichenen Ironman Triathlon 2024 bereitgestellt wurden.

Der Wettkampf soll voraussichtlich am 15. September 2024 durchgeführt werden. Auch in den beiden Folgejahren soll das Event in der sächsischen Landeshauptstadt steigen, teilte die Stadt mit. Den "City Biathlon" gibt es in Deutschland bereits seit 2005. In den vergangenen Jahren wurde der Wettkampf in Wiesbaden ausgetragen. Bis zu 20.000 Zuschauer verfolgten das Event dort regelmäßig. Außerdem übertrug das ZDF den Biathlon. Wie die Dresdner Neuesten Nachrichten berichteten, wäre die Veranstaltung in Wiesbaden geblieben oder anderweitig vergeben worden, wenn die Entscheidung im Sportausschuss nicht bis Ende Oktober gefallen wäre. Der Veranstalter n plus sport GmbH hatte demnach mitgeteilt, dass er bis zu diesem Zeitpunkt eine Entscheidung benötigt.