Der Bob-Dominator Francesco Friedrich hat bei frühlingshaften Temperaturen in Winterberg den nächsten WM-Titel eingefahren.

Mit seinen Anschiebern Thorsten Margis, Alexander Schüller und Felix Straub raste Friedrich am Sonntag zweimal fehlerfrei ins Ziel und erntete sogar von Dauerkonkurrent Johannes Lochner Applaus, der anerkannte, dass Friedrich in Topform kaum zu schlagen sei. Beinahe im Vorbeigehen stellte der Rekord-Weltmeister Friedrich einen neuen Bahnrekord auf und siegte mit den aufgestellten 53,11 Sekunden am Ende mit einem deutlichen Vorsprung von 0,88 Sekunden auf den Berchtesgadener Johannes Lochner.