Bob-Rekordsieger Francesco Friedrich muss sich in der noch jungen Saison offenbar mit der Rolle des Jägers statt des Gejagten begnügen. Im Zweier-Rennen des Weltcups in La Plagne blieb der erfolggewohnte Vierfach-Olympiasieger aus Oberbärenburg als Dritter auch im vierten Anlauf ohne Sieg. Nachdem der 33-Jährige sich beim Saisonstart vor drei Wochen in China in allen drei Rennen seinem Dauer-Herausforderer Johannes Locher geschlagen geben musste, konnte Friedrich sich in Frankreich nur hinter dem Schweizer Sieger Michael Vogt und Lochner einreihen.