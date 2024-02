Nach dem Weltcup im sächsischen Altenberg gibt es für die Bobfahrer und Skeletonis keine Zeit zum Verschnaufen. Bereits diese Woche steigt mit den Weltmeisterschaften in Winterberg das nächste Highlight für die BSD-Athleten.

Ammour auf der Überholspur?

Die wohl spannendste Frage wird bei den Bobpiloten geklärt werden. Wer holt sich bei den Männern die WM-Krone im kleinen und großen Schlitten? Im Zweierbob hatte zuletzt meist Johannes Lochner vom BC Stuttgart Solitude die Nase vorn. "Leidtragender" war Francesco Friedrich, der sich im internen deutschen Duell seinem großen Kontrahenten beugen musste. Nun hat aber mit Adam Ammour ein Shootingstar die Bobbühne betreten, der den Altmeistern mächtig zu schaffen macht. Bildrechte: IMAGO / Andreas Franke

Beim Weltcup in Altenberg musste Lochner nach seinem Sturz auf einen Start verzichten. Der 22-jährige Ammour aus Oberhof nutzte seine Chance, fuhr die beste Gesamtzeit und gewann vor Francesco Friedrich. Schon in Sigulda ließ der Junioren-Weltmeister aufhorchen, wo er sich seinen ersten Weltcup-Sieg sicherte und gleichzeitig den EM-Titel einheimste.

Schweizer Mitfavorit Vogt fehlt

Während Zweierbob-Titelverteidiger Lochner in Winterberg mit dabei ist, wird der in Altenberg schwer gestürzte Schweizer Mitfavorit Michael Vogt fehlen, der im Vorjahr hinter Johannes Lochner Weltcup-Zweiter wurde. Die beiden Dauerrivalen Friedrich und Lochner werden also ein ganz besonderes Auge auf den frisch gebackenen Europameister Adam Ammour legen müssen, der ein richtiges Kraftpaket ist und seine Stärken speziell am Start ausspielt.

Starke Konkurrenz im großen Schlitten für Friedrich

Im Viererbob, der Königsdisziplin, geht kein Weg an Francesco Friedrich vorbei. Dennoch muss der gebürtige Pirnaer höllisch aufpassen, denn der Brite Brad Hall ist nach einer Pause zurück, nachdem er im vergangenen Winter Friedrich auf dessen Heimbahn schlug und in Winterberg nur knapp Zweiter wurde. Zudem war der Lette Emils Cipulis mit seinem Bob bei der WM-Generalprobe in Sachsen zeitgleich mit Sieger Friedrich. Bildrechte: IMAGO/Andreas Franke

Schnappt sich Buckwitz den Titel im Monobob?

Bei den Frauen werden die WM-Medaillen im Monobob und im Zweier ausgefahren. Als Favoritin im Einer geht Lisa Buckwitz ins Rennen. Beim Olympiasieg von Mariama Jamanka 2018 in Pyeongchang war sie noch Anschieberin, jetzt zieht sie selbst als Pilotin ihre Kreise. Die 29-Jährige vom BRC Thüringen ist in dieser Saison die dominierende Akteurin, vier der sechs Saisonrennen konnte sie schon für sich entscheiden. Bildrechte: picture alliance/dpa/AP | Oksana Dzadan

Auch im Zweierbob ist Buckwitz mit von der Partie. Hier dürften ihre schärfsten Konkurrentinnen die Winterberger Lokalmatadorin Laura Nolte und die Wiesbadenerin Kim Kalicki sein. Zudem ist Breeana Walker aus Neuseeland zu beachten, ihr werden Außenseiterchancen eingeräumt.

Skeleton: Oberhofer Grotheer auf Rekordjagd

Bei den Skeletonis kämpfen die Athletinnen und Athleten in der Einzelkonkurrenz sowie im Team um den Titel. Primus bei den Männern ist Christopher Grotheer vom BSR Rennsteig Oberhof. Der 31-jährige führt die Weltcup-Wertung an, der Peking-Olympiasieger musste allerdings zuletzt in Altenberg dem siegreichen Chinesen Zheng Yin den Vortritt lassen. Holt Grotheer sein sechstes WM-Gold, stellt er den Rekord des Letten Martins Dukurs ein. Bildrechte: imago images/foto2press

Ohne Hermann - Sächsin Kreher nimmt Gold ins Visier

Tina Hermann hat den Titel Rekord-Weltmeisterin schon. Doch auch als aktuell bestplatzierte Deutsche in der Weltcup-Gesamtwertung (3. Platz) steht die Sportlerin vom WSV Königssee nicht im WM-Aufgebot. Am vergangenen Wochenende zeigte Hermann mit dem Sieg auf ihrer Lieblingsbahn in Altenberg eine starke Reaktion auf die Ausbootung. Bildrechte: IMAGO/Ed Gar

Hinter ihr holte die Sächsin Susanne Kreher den zweiten Platz, bei den WM-Titelkämpfen in Winterberg peilt die 25 Jahre alte Akteurin nunmehr die Titelverteidigung an. Ob das gelingt? Die Konkurrenz ist trotz des Fehlens von Hermann groß. Mit um den Titel werden Hannah Neise aus Winterberg, die Niederländerin Kimberly Bos und Kim Meylemans aus Belgien fighten.