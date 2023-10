Vor zwei Jahren bot die Stadt Dresden mit dem Langlauf-Weltcup zuletzt ein Wintersport-Event der Extraklasse. Im nächsten Jahr sollen nun die Biathleten an die Elbe gelockt werden – wenn auch ohne Schnee. Wie die Sächsische Zeitung am Freitag (13. Oktober) berichtet, plant Dresden für den 15. September 2024 die Austragung eines City-Biathlons. Auch in den beiden Folgejahren soll das Event in der sächsischen Landeshauptstadt steigen.

Chancen für Dresden stehen gut

Nach den Langläufern könnten nun die Biathleten nach Dresden kommen. Bildrechte: imago images / Arvid Müller Nachdem der Wettbewerb zuletzt in Püttlingen (Saarland) und im hessischen Wiesbaden stattfand, hatte der Deutsche Skiverband (DSV) den Wunsch geäußert, die Veranstaltung künftig näher an einen Bundesstützpunkt zu rücken. In diesem Fall Altenberg, das rund 50 Kilometer von Dresden entfernt liegt. Daneben sollen auch Freiburg und Erfurt Kandidaten sein. Die Chancen für Dresden stehen aber offenbar sehr gut. "Es ist ziemlich konkret, wir sprechen im Moment nur mit Dresden", sagte Ralf Niedermeier, Veranstalter des City-Biathlons, der Sächsischen Zeitung.

Die Zeit drängt