Mit dem Rücktritt der Amerikanerin Peggy Flemmings nach dem Olympiasieg 1968 in Grenoble begann für Seyfert die Zeit des Triumphs: Der erste gestandene dreifache Rittberger einer Frau gelang ihr 1968, es folgten WM- und EM-Gold 1969 und 1970. "Ihr Eislaufen unterschied sich von dem der anderen Sportler durch Emotionalität, Dynamik und das Wichtigste durch ihren Charme und ihr Charisma, was sie auszeichnet", sagte der damalige russische Eistänzer Alexander Gorschkow.

Durch die Titelsammlung stieg die für den SC Karl-Marx-Stadt startende Athletin auch in der DDR zum Star auf. "Gaby ist es als erste gelungen, diese Sportart auch in unserem Lande so populär zu machen, dass wir unheimliche Mengen an Zuspruch von Kindern hatten", freute sich ihre Mutter einmal. Doch die Freude währte nicht lange und führte auch zu ersten Meinungsverschiedenheiten zwischen Mutter und Tochter.