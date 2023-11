20 Jahre sei Jutta Müller ihre Trainerin, Mentorin und Lehrerin gewesen. "Sie hat mich gefordert und gefördert. Unnachgiebig in der Sache, jedoch fair und stetig mit glühender Leidenschaft", sagte Witt und fügte an: "Ab heute bringen Sie den Engeln das Schlittschuhlaufen bei und bitte teilen Sie ruhig ein Stückchen Kuchen mit ihnen." Witt hatte bis zum Schluss ihre Trainerin gesiezt.

Noch heute ist die 63-Jährige als Trainerin aktiv, seit dieser Saison in Halle. In ihrer Tätigkeit hinter der Bande habe sie in schwierigen Situationen oft daran gedacht, was ihre einstige Mentorin wohl getan hätte. "Ich habe sie vor meinem inneren Auge gesehen. Ich wollte sie nicht kopieren, sondern meinen eigenen Weg gehen. Aber ich habe sehr oft darüber nachgedacht, wie ihre Reaktion wäre."