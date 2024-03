Der ehemalige Trainer von Eisschnellläuferin Claudia Pechstein, Joachim Franke, ist tot. Das bestätige der Präsident der Deutsche Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG), Matthias Große, der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch unter Berufung auf Familienkreise. Franke starb demnach im Alter von 83 Jahren in einem Pflegeheim in Bernau bei Berlin. Zuvor hatte die Bild-Zeitung berichtet.

"Er war für mich einfach alles. Hat mich geformt, zu einem Weltstar gemacht. Ich habe ihm alles zu verdanken. Mach's gut, Trainer. Möge Dir der Himmel ein schönes Plätzchen bereithalten. RIP", äußerte Pechstein in einer Verbandsmitteilung. 16 Jahre lang bildeten Franke und die mittlerweile 52-Jährige ein Team und feierten zusammen fünf Olympiasiege und sechs Weltmeistertitel.



Vor seiner Karriere als Eisschnelllauftrainer war Franke Eishockeyspieler bei Dynamo Weißwasser. Mit der DDR-Auswahl gewann er 1966 EM-Bronze. Zudem führte er den Traditionsverein nach der eigenen Spielerkarriere als Trainer zu vier DDR-Meistertiteln, ehe er zum Einsschnellauf wechselte. Vor Pechstein gehörten u.a. Karin Kessow, Uwe-Jens Mey, André Hoffmann, Olaf Zinke und Monique Angermüller zu seinen Schützlingen. Auch die "Die DESG-Familie ist in tiefer Trauer und verneigt sich vor dem Lebenswerk eines außergewöhnlichen Trainers. Wir sind in Gedanken bei seiner Familie und wünschen ihr viel Kraft in den schweren Stunden", sagte Große.