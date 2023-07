Elena Lilik ist neue Europameisterin im Kanuslalom. Die in Weimar geborene und in Augsburg trainierende 24-Jährige gewann zum Abschluss der Europaspiele in Krakau am Sonntag (02.07.2023) EM-Gold vor der Polin Klaudia Zwolinska und Mallory Franklin aus Großbritannien. Lilik leistete sich zwar eine Stangenberührungen, war aber trotzdem schneller als ihre Konkurrentinnen. Im Ziel hatte sie sechs Zehntel Vorsprung auf Zwolinska.