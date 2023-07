Die Finals und damit die deutschen Meisterschaften vieler Sportarten werden 2025 erstmals in Dresden ausgetragen. Wie Oberbürgermeister Dirk Hilbert am Montag (03.07.2023) bekannt gab, wird das Multisportevent vom 31. Juli bis 3. August an der Elbe ausgetragen. Das Multisportevent wird erneut von ARD und ZDF live übertragen.

In diesem Jahr finden im Rahmen der Finals die deutschen Meisterschaften in 18 Sportarten in Düsseldorf, Duisburg, Kassel (Leichtathletik) und Berlin (Schwimmen) statt. Im kommenden Sommer soll es wegen der Olympischen Spiele in Paris keine Finals geben. Erstmals wurden die Finals 2019 ausgetragen. Nach dem Ausfall 2020 aufgrund der Corona-Pandemie wurden die Finals 2021 in der Region Rhein-Ruhr und Berlin und 2022 in Berlin ausgetragen.