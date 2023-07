Finals Pauline Schäfer-Betz strahlt am "Zitterbalken"

Diesmal hat alles gepasst: Pauline Schäfer-Betz hat sich bei den Deutschen Turn-Meisterschaften den Titel am Schwebebalken gewonnen. Die Chemnitzerin, die 2017 an diesem Gerät die WM-Goldmedaille gewonnen hatte, turnte ein fehlerfreies Programm und verwies Teamkollegin Emma Malewski auf den zweiten Platz. Am Freitag hatte Schäfer-Betz noch im Mehrkampf an ihrem Paradegerät gepatzt und war in der Endabrechnung Meisterschaftsdritte geworden. "Es ist mein fünfter Titel am Schwebebalken. Nach der langen Verletzungspause bin ich sehr zufrieden. In der Qualifikation hat es nicht so funktioniert. Ich bin sehr stolz", sagte Schäfer-Betz in der "Sportschau". Sophie Scheder erwischte dagegen einen gebrauchten Tag, musste gleich zwei Mal vom Gerät und wurde Sechste.