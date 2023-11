Der Rugby Club Leipzig, der Verein Miteinander statt Gegeneinander, die SV Motor Mickten Dresden und die TV Blau-Gelb 90 Bad Düben dürfen sich freuen. Sie alle wurden am Donnerstag (02.11.2023) in verschiedenen Kategorien mit dem "Inklusionspreis Sport für sächsische Vereine" ausgezeichnet.

Der Hauptpreis für Vereine mit mehr als 250 Mitgliedern ging dabei nach Leipzig. Der Rugby Club aus der Messestadt, deren erste Herrenmannschaft in der Bundesliga spielt, stehe für Vielfalt, Integration und Inklusion, heißt es in einer Pressemitteilung des Sächsischen Behinderten- und Rehabilitationssportverbands (SBV). Der Verein hat ein spezielles Inklusionsteam, was sich und Mitarbeiter des Clubs weiterbildet. Die Einbindung von Sportlern mit Handicap in die Vereinsarbeit und den Trainings- und Wettkampfbetrieb sei beispielhaft, besonders, weil die Athleten nicht in gesonderten Gruppen trainieren, sondern in die regulären Teams integriert werden. Dazu veranstalten die Leipziger das größte inklusive Sportfest Mitteldeutschlands.