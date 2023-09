Was ist Rollstuhlbasketball? - Rollstuhlbasketball ist eine eigenständige Sportart und lehnt sich an die Regeln des Fußgänger-Basketballs an.

- Das Ziel jeder Mannschaft ist es, den Ball in den Korb des Gegners zu werfen und dabei die gegnerische Mannschaft daran zu hindern, Korberfolge zu erzielen.

- Der Korb hängt genau wie beim Fußgänger-Basketball in 3,05 Meter Höhe.

- Nach zwei Schritten, was zwei Zügen an den Reifen entspricht, muss der Ball gepasst, auf den Korb geworfen oder gedribbelt werden. Sonst ist es ein Schrittfehler.

- In über 150 deutschen Sportvereinen setzen sich auch Menschen ohne Behinderung hin und gehen per Rollstuhl auf Korbjagd.

- Für Chancengleichheit und Fairness sorgt das Klassifizierungssystem der Spielerinnen und Spieler.

- Die funktionelle Klassifizierung bewertet, über welche basketballrelevanten Muskelfunktionen eine Spielerin bzw. ein Spieler verfügen kann. Deutscher Behindertensportverband