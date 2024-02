Was für ein tolles Ergebnis: Isabel Gose hat sich bei der Schwimm-WM in Doha erneut die Bronze-Medaille gesichert. Zwei Tage nach ihrem Erfolg über 400 Meter Freistil schwamm die 21-Jährige am Dienstag (13.02.2024) auch über 1500 Meter Freistil auf das Treppchen. Mit einer Zeit von 15:57,55 Minuten musste sich die Schwimmerin des SC Magdeburg lediglich Simona Quadralla (Italien) und Li Bingjie (China) geschlagen geben. Für Gose bedeutete der dritte Platz gleichzeitig die Olympia-Qualifikation über diese Distanz.