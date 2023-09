"Wir sind schon etwas geschockt", sagte Pohlen: "Wir müssen nun jeden Stein umdrehen, uns fragen, ob wir alles in der Vorbereitung richtig gemacht haben. Keiner war in der Lage, seine Leistungsfähigkeit abzurufen." Der Deutsche Kanu-Verband (DKV) hatte sich gute WM-Chancen ausgerechnet. Doch weder Olympiasiegerin Ricarda Funk noch die Ex-Weltmeister Andrea Herzog, Elena Lilik und Sideris Tasiadis holten Podestplätze. Im Gegenteil.

Funk verpasste ihren Titelhattrick im Kajak nach einem Fahrfehler an Tor sechs. Der Bad Kreuznacherin fehlten am Ende 1,14 Sekunden zur Medaille, sie wurde Siebte. Die in Weimar geborene Lilik, am Vortag Vierte im Canadier, hatte das Finale nach einer Kenterung am letzten Tor verpasst. Noch enttäuschender verlief die WM im Norden von London für die Kajak-Männer um den Olympia-Dritten Hannes Aigner. Sowohl der Augsburger als auch Stefan Hengst (Hamm) verpassten den Finaleinzug und damit den Quotenplatz für den DKV bei Olympia in Paris. Auch Titelverteidigerin Herzog aus Meißen hatte den Endlauf im Canadier-Einer wegen eines Fahrfehlers verpasst.