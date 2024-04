Teil 1 in Augsburg

Teil eins der deutschen Olympiaqualifikation fand mit zwei Rennen am vergangenen Wochenende in Augsburg statt. Die Wettbewerbe drei und vier folgen nun auf der Strecke in der Nähe von Leipzig. Die Wertung erfolgt nach einem Punktesystem. Für einen zweiten Platz gibt es zwei Punkte, für einen dritten Platz gibt es drei Punkte usw. Ausnahme: Für den Sieg gibt es null Punkte. Die Punkte werden addiert und wer nach vier Rennen die wenigsten Punkte auf dem Konto hat, ist Gesamtsieger. Pro Sportler kommen nur die drei besten Ergebnisse in die Wertung. Dieser Modus führt dazu, dass noch nichts entschieden ist.

Finals ab 12:00 und 17:00 Uhr

Der Zeitplan ist an beiden Wettkampftagen identisch. Die Wettbewerbe starten jeweils um 9:00 Uhr – zunächst mit den Halbfinals im Kajak-Einer der Männer und Canadier-Einer der Frauen. Von 12:00 bis 13:00 Uhr finden die Finals in diesen beiden Disziplinen statt. Ab 14:30 Uhr sind die Canadier-Einer der Männer und Kajak-Einer der Frauen mit ihren Halbfinals dran. Die Finalläufe in diesen beiden Disziplinen finden von 17:00 bis 18:00 Uhr statt. Der Eintritt zu den Wettbewerben im Kanupark Markkleeberg am Samstag und Sonntag ist frei.

2021 gab es vier Olympia-Medaille

Nimmt man das Ergebnis der Olympischen Spiele von Tokio 2021 als Maßstab, dürfen sich jene vier Sportler, die den nationalen Ausscheid für sich entscheiden, gute Hoffnungen auf eine vordere Platzierung oder gar eine Medaille in der französischen Hauptstadt machen. Vor drei Jahren konnte das deutsche Team in Tokio vier Medaillen in vier Wettbewerben erringen: Ricarda Funk (Bad Kreuznach) holte Gold im K1, jeweils Bronze gab es für die Leipzigerin Andrea Herzog im C1 sowie die Augsburger Hannes Aigner im K1 und Sideris Tasiadis im C1. Bei der WM 2023 im britischen Lee Valley waren die deutschen Slalom-Kanuten überraschend leer ausgegangen.