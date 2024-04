Es war ein bitteres Wochenende für die beiden Leipziger Kanu-Asse Andrea Herzog und Franz Anton. Bei den Qualifikationsrennen für die Olympischen Spiele in Paris gingen Beide auf ihrer Heimstrecke im Kanupark Markkleeberg leer aus. Während Anton die Spiele klar verpasste, fehlten Herzog nur wenige Sekunden.

Herzog fehlen 1,59 Sekunden zum Sieg

Die 24-Jährige hatte am Samstag (27. April 2024) im Canadier-Einer noch eine blitzsaubere Fahrt durch die Tore hingelegt und vor ihrer schärfsten Konkurrentin Elena Lilik gewonnen, die in Weimar geboren wurde und für Kanu Schwaben Augsburg startet. Am Sonntag sollte die Krönung folgen, doch Herzog war 1,59 Sekunden langsamer als Lilik, die sich den Sieg und damit das Olympia-Ticket schnappte.

Für Herzog wäre es die zweite Olympia-Teilnahme gewesen. Bei der Premiere vor drei Jahren in Tokio war sie im Canadier-Einer prompt zu Bronze gepaddelt. Zuvor hatte sie 2019 völlig überraschend bei den Weltmeisterschaften Gold gewonnen. Lilik wird dagegen erstmals Olympisches Flair erleben.

Kajak der Männer: Drama um Aigner - Hegge fährt nach Paris

Auch der Augsburger Noah Hegge feiert im Sommer in Paris seine Olympia-Premiere. Der Schwabe patzte im Kajak-Einer zwar im vierten und letzten Qualifkationsrennen am Sonntag, hatte aber Grund zum Jubeln, weil Stefan Hengst ihm die Fahrkarte für die Olympischen Spiele quasi schenkte. Hengst gewann haarscharf vor Hannes Aigner, der seine vierten Spiele um 62 Hundertstel verpasste. Aigner hätte das letzte Quali-Rennen gewinnen müssen, weil er "nur" Zweiter wurde, bleibt ihm der Eintrag in die Geschichtsbücher vergönnt: Aigner wäre der erste deutsche Kanu-Sportler gewesen, der es vier Mal in Folge zu Olympia schafft.

Diesmal musste er Hegge den Vortritt lassen. Der 25-Jährige war nach insgesamt vier Quali-Rennen der Beste. Die Grundlage hatte er nach starken Auftritten auf seiner Heimatstrecke in Augsburg vor einer Woche gelegt. Bildrechte: IMAGO / Steinsiek.ch

Leipziger Anton raus aus dem Olympia-Rennen