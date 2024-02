Weir gewann den Wettkampf am Sonntag (04.02.2024) in Mittelsachsen souverän und stellte mit seinen 21,38 Metern auch einen neuen Meeting-Rekord auf. Landsmann Leonardo Fabbri hatte mit 21,06 Metern deutlich das Nachsehen. Dritter wurde der Südafrikaner Kyle Blignaut (20,52 Meter). Weir und Fabbri hatten sich beim Meeting vergangene Woche in Nordhausen noch ein spannendes Duell geliefert. Auch dort stellte Weir einen neuen Meeting-Rekord auf (21,67).