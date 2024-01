Angeführt von der starken Jessica Diggins aus den USA setzte sich eine 15-köpfige Spitzengruppe vom restlichen Feld ab, in der gleich fünf Schwedinnen vertreten waren. Am letzten Anstieg zog Hennig mit Karlsson und Niskanen vom Rest ab, konnte im Sprint aber nicht den Sieg einheimsen.

"Ich muss den Hut ziehen vor den Mädels. Sie waren zum richtigen Zeitpunkt an der richtigen Position. Was Katha und Vicky hier gezeigt haben, ist absolute Weltklasse", sagte Teamchef Peter Schlickenrieder in der ARD. Der ehemalige Spitzensportler geriet ins Schwärmen. "Wir können hier zu Hause absolut stolz sein, was die Mädels hier gebracht haben. Dass sie so performen: Chapeau!", sagte Schlickenrieder.