Wie kann ich zu den Veranstaltung anreisen?

Der Veranstalter bittet Besucher, die mit dem Auto anreisen darum, die öffentlichen Parkplätzen in der Stadt Oberhof, wie dem Parkplatz "Gründle 1" und dem Parkplatz "Wadeberg", zu nutzen.

Von dort sind es etwa drei Kilometer zu Fuß bis zur Sportstätte. Alternativ können Besucher aber auch den kostenfreien Shuttleservice nutzen, der laufend zwischen Wadeberg, Gründle 1, Stadtplatz und Grenzadler pendelt.

Shuttleverkehr:

Freitag: 9:56 Uhr bis 18:45 Uhr

Samstag: 7:45 Uhr bis 17:15 Uhr

Sonntag: 7:45 Uhr bis 16:15 Uhr

Die Parkplätze auf dem Grenzadler oberhalb der Lotto Thüringen Arena sind während des Weltcups ausschließlich Organisatoren und Offiziellen vorbehalten. Zudem ist vom 18. bis 21. Januar jeweils von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr die Skisport-Halle in der Tambacher Straße (L1128) gesperrt. Auf der L1128 zwischen Oberhof und Oberschönau ist das Parken zudem nicht gestattet.

Zuschauer aus Richtung Steinbach-Hallenberg müssen die Anfahrt nach Oberhof über Zella-Mehlis nutzen.

Anreise mit der Bahn

Mit den Zügen von DB Regio und der Süd-Thüringen-Bahn können Besucher zum Bahnhof Zella-Mehlis fahren. Besucher können dann die Buslinie 422 von Zella-Mehlis nach Oberhof nutzen. Die Tickets für den Skilanglauf-Weltcup enthalten keine Fahrkarten für Bahn- und Busfahrten.

Wo kann ich Tickets kaufen?

Laut Veranstalter sind Bislang mehr als 3.000 Tickets für den Weltcup verkauft worden. Eintrittskarten können im Online-Ticketshop, in der Tourist Information Oberhof und auch an der Tageskasse an der Arena erworben werden.

Die Preise erstrecken sich von 10 Euro für einen Platz an der Strecke bis hin zu 29 Euro für einen Sitzplatz in der Biathlon-Arena bei den Staffelrennen am Sonntag. Dauerkarten kosten zwischen 25 Euro für einen Platz an der Strecke bis zu 79 Euro für einen Platz in der Biathlon-Arena. Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren erhalten freien Eintritt. VIP-Karten kosten 120 Euro.

Welche Veranstaltungen gibt es rund um die Wettkämpfe?

Siegerehrung im Kurpark

Neben den sogenannten Flower Zeremonien, die unmittelbar nach den Wettkämpfen in der Arena stattfinden, ist für Samstag eine offizielle Siegerehrung hinter dem Haus des Gastes im Kurpark in Oberhof geplant. Das Areal öffnet um 18:30 Uhr, die Siegerehrungen finden ab 19:00 Uhr statt. Geehrt werden sowohl die Siegerinnen und Sieger der Schülercup-Wettkämpfe von Samstag als auch die Siegerinnen und Sieger der Sprints und Massenstarts.

Mini Weltcup für Nachwuchsathleten

Parallel zum Weltcup findet in diesem Jahr zu ersten Mal der "FIS Coop Mini World Cup" statt. Über 220 Athletinnen und Athleten im Alter von 14 und 15 Jahren gehen dabei an den Start. Die Nachwuchsrennen finden am Samstag ab 15:30 Uhr und Sonntag 9:00 Uhr statt. Unmittelbar nach der Siegerehrung der Weltcup-Wettkämpfe am Samstag, steht ein Einzelrennen in der Klassischen Technik auf dem Programm. Noch vor den Weltcup-Staffeln am Sonntag sind die Teilnehmenden in einem Techniksprint im Freistil im Rund Arena unterwegs.

Mitmachangebote für Kinder

Zudem gibt mit dem FIS SnowKidz Aktivparcours am Freitag von 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr und Samstag 9:00 Uhr bis 17:00 Uhr eine Mitmachaktion für Kinder im Grundschulalter. Unter Anleitung von ehrenamtlichen Übungsleitern des SSV Erfurt 02, können die Kinder sich selbst auf Langlauskiern ausprobieren. Auf einem kleinen Rundkurs sind Schneehügel und Schneewellen zu bewältigen, Stangen zu umfahren und Hütchen zu übersteigen.

Ein abgesperrtes Tribünenareal steht als Warte- und Aufenthaltszone zur Verfügung. Vor Ort werden Ski, Stöcke und Langlaufschuhe bereitgestellt. Für die Eltern gibt es Kurzski mit Riemchenbindung, so dass die normalen Schuhe angelassen werden können. Natürlich können auch eigene Langlaufschuhe mitgebracht werden. Das Bindungssystem muss aber SNS sein.

Hat das Wetter Einfluss auf den Weltcup?