Bildrechte: IMAGO / Christian Heilwagen

Langlauf | Weltcup Hennig und Carl holen Staffel-Podest in Oberhof

21. Januar 2024, 12:31 Uhr

Was für ein Abschluss für die deutschen Langläuferinnen beim Heim-Weltcup in Oberhof. Nach Platz zwei und vier am Vortag schafften es Katharina Hennig (Oberwiesenthal) und Victoria Carl (Zella-Mehlis) auch am Sonntag (21.01.2024) mit der Staffel auf das Podium.