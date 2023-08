"Viele Athletinnen und Athleten beenden ihre Schulzeit und schaffen es dann einfach nicht, einen Arbeitgeber wie die Bundespolizei, die Bundeswehr oder den Zoll zu finden", sagt der LVSA-Chef. Broska nimmt die Wirtschft in Verantwortung, als Sponsoren für Sportler "in die Verantwortung zu treten". Außerdem fordert Broska, die im Bundeshaushalt vorgesehenen Budgetkürzungen zurückzunehmen. "Hier solle es Einsparungen in zweistelliger Millionenhöhe geben. So kommen wir nicht wieder zurück und die Spur."