Francesco Friedrich hat seinen sechsten Weltcup-Gesamtsieg im Viererbob geholt. Beim Saisonfinale in Lake Placid siegte er zudem erstmals mit dem großen Schlitten auf der anspruchsvollen Bahn am Mount van Hoevenberg, wo im kommenden Winter die Weltmeisterschaften stattfinden. Mit seiner Crew Thorsten Margis, Matthias Sommer und Felix Straub verwies der 33-Jährige vom BSC Sachsen Oberbärenburg mit 0,17 Sekunden Vorsprung den Berchtesgadener Johannes Lochner auf Rang zwei. Dritter wurde im US-Bundesstaat New York Adam Ammour vom BRC Thüringen.