Bei der Nordischen Ski-WM im Februar in Planica konnte sich Kombinierer Eric Frenzel noch einmal mit einer Silbermedaille in der Staffel belohnen. Es war die 18. Medaille bei einer Weltmeisterschaft. Danach kam, was viele bereits geahnt hatten: "In Planica hatte ich international meine erste Medaille gewinnen dürfen, in Planica habe ich jetzt auch meine letzte Medaille entgegengenommen. Für mich hat sich im Tal der Schanzen ein Kreis geschlossen - der Kreis meiner sportlichen Karriere, die ich nun mit Abschluss der gegenwärtigen Saison beenden werde", kündigte der dreifache Olympiasieger vom SSV Geyer an.

