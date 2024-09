In dieser Saison fand der einzige deutsche WM-Lauf vom 5. bis 7. Juli in Sachsen statt. Unter den rekordträchtichtigen 252.826 Fans an der Strecke tummelte sich auch Hollywoodstar und Motorsportfan Keanu Reeves. Den Höhepunkt in der MotoGP gewann der italienische Weltmeister Francesco Bagnaia vor Marc Marquez, dem "King of Sachsenring" aus Spanien.



"Gedanklich sind wir schon an der Tageskasse 2025", sagte Lutz Öser, Geschäftsführer der Sachsenring Event GmbH, im Anschluss an das erfolgreiche Wochenende. Auch zahlreiche Fans hatten nach dem letzten Rennen schon wieder an den Ticketbuden gestanden, um sich Karten für das kommende Jahr zu sichern. Einen Rahmenterminplan für das kommende Jahr gibt es noch nicht. Fest steht, dass der Auftakt erstmals in der Geschichte in Thailand steigt. Vom 28. Februar bis 2. März wird auf dem Chang International Circuit in Buriram gefahren. Seit der Saison 2007 war der Große Preis von Katar stets der erste Saisonlauf. Lediglich 2023 wurde wegen einer Modernisierung der Strecke in Portugal gefahren.