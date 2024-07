Schwarz-Weiß-Rot sind die Farben des Deutschen Kaiserreichs (1871-1918). Diese wurden etwa in der Reichsflagge des Deutschen Kaiserreichs verwendet oder in der Reichskriegsflagge. Die Farben wurden aber auch im Nationalsozialismus in der Kriegsflagge des Deutschen Reiches genutzt. Die Reichsflagge wie auch die Reichskriegsflagge sind nicht strafbar. Die Variante der Reichskriegsflagge aus der Zeit des Nationalsozialismus unterliegt einem Verbot, da in der Mitte ein Hakenkreuz abgebildet ist.



(Quelle: Bundeszentrale für politische Bildung)